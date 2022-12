Handel in Düsseldorf Grüne erwarten Antworten zum Flink-Lager in Oberkassel

Düsseldorf · Es gibt weiter Beschwerden über das Verteillager von Flink in Düsseldorf-Oberkassel. In der Bezirksvertretung 4 soll das Thema in der letzten Sitzung des Jahres behandelt werden. Zudem geht es um Verkehrssicherheit für Fußgänger.

06.12.2022, 10:40 Uhr

Das Flink-Lager an der Luegallee in Oberkassel bereitet seit vielen Monaten in der Nachbarschaft Ärger. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Hendrik Gaasterland