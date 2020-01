Einkaufen in Düsseldorf : Handel an der Luegallee hat Probleme

Christian Jakobs (mit Sohn Bruno) von Qnootsch meint: „Die Luegallee hat viel Gutes, sie muss aber auch kämpfen.“. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Auf der Einkaufsstraße in Oberkassel gibt es neuerdings viele Schließungen. Nachfolger finden sich nur wenige.

Von Christine Wolff-Auster

Ein bisschen ist sie wie die Kö der linken Rheinseite: die Luegallee, Oberkassels Boulevard. Bäume, Autos, kleine und oft feine Läden. Seit 1909 gibt es sie schon – manche Geschäfte seit Jahrzehnten. Doch jetzt ist die Luegallee im Wandel. Leerstand, Schließungen, Veränderungen. Ein Spaziergang zwischen Abschied und Neuanfang.

Wer über die Oberkasseler Brücke kommt, steht zunächst vor der „Fromagerie Jasmin“. Sie hat Mitte Dezember nach sechs Jahren geschlossen. Gleich nebenan soll bald mit dem Geschäft „Ski + Strandhütte“ Schluss sein. Schräg gegenüber macht die „Fleischboutique“ nach vier Jahren dicht. Inhaber Oliver Kleine-Weischede (49) ist enttäuscht: „Ich hab mir mehr erhofft von Oberkassel.“ Er betreibt mit seiner Frau noch eine weitere „Fleischboutique“ an der Grunerstraße im Zooviertel – die läuft.

Info Heinrich Lueg gab der Straße ihren Namen Straße Die Luegallee, benannt nach dem Industriellen Heinrich Lueg, ist circa einen Kilometer lang sowie 35 Meter breit und von Platanen gesäumt.



Historie Am 3. März 1945 rückten amerikanische Panzer auf der Luegallee vor, daraufhin sprengten deutsche Truppen sämtliche Rheinbrücken, auch die heutige Oberkasseler Brücke. Damit war das Linksrheinische vom rechtsrheinischen Düsseldorf getrennt. Fast drei Jahrzehnte gab es ab 1945 ein Provisorium, erst 1976 wurde die heutige Brücke in Betrieb genommen.

Das Problem? „In Oberkassel sind viele nicht bereit, den Preis für gutes Fleisch zu zahlen“, sagt Kleine-Weischede: „Den zugezogenen Oberkasselern ist es wichtiger, ein tolles Auto zu fahren oder einfach dort zu wohnen. Für das, was auf den Teller kommt, wird dann nicht so viel Geld ausgegeben.“ Die alteingesessenen Oberkasseler seien anders – die kämen aber auch in sein Geschäft ins Zooviertel. Das Linksrheinische liege ihm trotzdem weiter am Herzen. Nun wolle er „einen tollen Nachmieter“ für sein Ladenlokal finden.

Ein Stückchen weiter ist auf der gleichen Straßenseite die Buchhandlung von Gudrun Lange verschwunden. Nur das Schild über dem Eingang erinnert noch an das Geschäft. Wieder einige Meter weiter Richtung Belsenplatz hat der kleine Supermarkt – früher „Kaisers“, zuletzt „Edeka“ – dichtgemacht. Gegenüber steht ein weiteres Ladenlokal leer. Früher war hier ein Geschäft für Inneneinrichtung. Direkt am Belsenplatz ist eine Kneipe verschwunden. Dort zieht bald eine Filiale der Eismanufaktur „Nordmanns“ ein, die laut Website des Unternehmens zur „Eissaison 2020“ eröffnen soll.

Apropos Eröffnung: Christian Jakobs (41) und seine Frau Rebecca (38) haben an der Luegallee/Ecke Oberkasseler Straße den Concept Store „Qnootsch“ (ausgesprochen wie Knutsch) aufgemacht, in dem es unter anderem hochwertiges und nachhaltiges Spielzeug zu kaufen gibt. „Auch wenn die ersten anderthalb Jahre nicht immer einfach waren, haben wir uns zu einer der ersten Anlaufstellen für Geschenkesuchende etabliert“, sagt Christian Jakobs stolz. Sie fühlen sich wohl und beobachten die Entwicklung an der Luegallee mit Interesse.

„Die Geschäftswelt an der Lueg­alle ist im Wandel“, sagt auch Manfred Simon (71), Geschäftsführer der Interessengemeinschaft „Wir in Oberkassel“. Er sieht die Lage allerdings entspannt: „Die Luegallee ist nach wie vor ein sehr guter Standort für den Einzelhandel. Man hat als Vermieter einer Immobilie an der Luegallee nur eine gewisse Verantwortung und muss sich etwas einfallen lassen.“ Man brauche hier nicht die zehnte Apotheke oder noch ein weiteres Brillengeschäft, findet er.

Am Belsenplatz, wo die Luegallee zur Hansaallee wird (die so ganz anders ist) endet der Spaziergang entlang des Boulevards. Hier gibt es schon seit 50 Jahren die Bücherei Gossens. Der Ableger „Gossens Junior“, ein Buchgeschäft für Kinder und Eltern, hat 2019 zehnjähriges Bestehen gefeiert. Geschäftsführerin Lisa Kreuzer-Gossens (40) sagt, sie habe schon „viel Wandel“ an der Luegallee miterlebt. Aber: „Sie ist eine schöne Einkaufsstraße, die von einer tollen Gemeinschaft der Kunden und Händler lebt.“