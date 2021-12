Restaurant in Düsseldorf-Oberkassel : Das Confetti’s verabschiedet sich mit einer langen Feier

Domenico De Luca und Carlo Benini im Confetti’s. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Mehr als 30 Jahre lang war das Confetti’s in Oberkassel einen feste Größe in der Düsseldorfer Restaurantszene. Familien, Promis und Politiker schauten hier gerne vorbei. Jetzt ist Schluss. Am Sonntag wurde noch mal ordentlich gefeiert.