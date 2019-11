Oberfinanzdirektion in Düsseldorf : Goldener Mercedes wird versteigert

Düsseldorf 2018 wurden in Hagen mehrere Luxusautos von einem kurdisch-türkischem Familienclan beschlagnahmt. Drei davon versteigert die Oberfinanzdirektion in Düsseldorf - darunter ist auch ein goldener Mercedes.

In Düsseldorf-Lierenfeld versteigert die Oberfinanzdirektion am Mittwoch einen goldenen Mercedes. Das Auto wurde 2018 bei einer Razzia in Hagen sichergestellt. Es gehörte einem Mitglied eines Familienclans, der in ganz Nordrhein-Westfalen Spielhallen betrieb. Drei der Clanmitglieder stehen seit Mai 2019 wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Sie sollen einen Steuerschaden von 48,4 Millionen Euro verursacht haben.