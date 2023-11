Düsseldorfer OB Stephan Keller Der Oberbürgermeister zwischen Stau und Staatsmann

Vielmehr staut es sich an vielen Stellen: Bei der Rheinbahn kommen Taktverbesserungen oder Erneuerungen der Fahrzeuge nur schleppend voran. Der Ausbau des Radnetzes geht längst nicht so schnell wie geplant. Fast wirkt es, als ob Keller die Autofraktion in seiner Partei beschwichtigen will, wenn er die Planungsmittel für die Radleitrouten drei bis sechs erstmal streichen oder die Lastenradförderung nicht erneuern will. Zudem sind das fatale Signale in Richtung Verwaltungsapparat.