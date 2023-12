Engagement in der Landeshauptstadt Oberbürgermeister zeichnet Ehrenamtler aus

Helgo Ringpfeil engagiert sich für den Düsseldorfer Sport-Club 1899. Seine Hauptaufgabe ist es, die Sportstätten zu pflegen und in Ordnung zu halten, so dass annähernd 1000 Kinder und Jugendliche einen perfekten Ort für ihren Sport finden. Ein Wochenende kennt er nicht, er ist an sieben Tagen in der Woche für den Club aktiv. Zudem ist es insbesondere seinem Engagement zu verdanken, dass der Verein das Hochwasser 2021 mit den Folgeschäden so gut überstanden hat.