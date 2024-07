Bürgernahe Politik in Düsseldorf Auf einen Kaffee mit Oberbürgermeister Keller

Das Bedürfnis, unkompliziert seine Wünsche direkt beim Stadtoberhaupt platzieren zu können, war groß. Zeitweilig bis zu 40 Bürger drängten sich um das Kaffeemobil und den Stehtisch am Klemensplatz. Dorthin war Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) auf Einladung von Bezirksbürgermeister Benedict Stieber (CDU) zu einer Bürgersprechstunde gekommen. Einige der Bürger kamen auf dem Weg zum Wochenmarkt spontan vorbei, andere suchten den Stand gezielt auf und hatten vielfach ihr Anliegen zusätzlich in Schreiben festgehalten, welche sie dem Oberbürgermeister direkt in die Hand drückten.