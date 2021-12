Appell des Düsseldorfer Oberbürgermeisters : „Verzichten Sie auf große Feiern“

Düsseldorf Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen mahnt Stephan Keller zur Vorsicht. Die Omikron-Variante breitet sich in Düsseldorf schnell aus – mittlerweile gibt es 167 Fälle.

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich weiter in Düsseldorf aus. 167 Fälle verzeichnete die Stadt am Donnerstag, davon wurden 51 bereits über eine Sequenzierung bestätigt. Für die restlichen 116 Fälle liegt bislang eine positive Typisierungs-PCR vor.

Am Freitag meldete die Stadt 205 Neuinfizierte – damit wurde seit Beginn der Pandemie bei insgesamt 46.171 Personen eine Corona-Infektion festgestellt. Aktuell sind rund 2500 Menschen in Düsseldorf infiziert.

139 Covid-Patienten werden aktuell in Krankenhäusern behandelt, davon 45 auf Intensivstationen. Die Lage sei weiterhin angespannt, sagte Keller, die Auslastung der Intensivbetten liege bei 95 Prozent. Um Verletzte zu vermeiden und die Kliniken nicht weiter zu belasten, gilt an Silvester in der Altstadt und am Rheinufer ein Böllerverbot.