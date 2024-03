Kommunalpolitik in Düsseldorf „Carsch-Haus bleibt unser Sorgenkind“

Dauerstaus in der Innenstadt, gerade in der Weihnachtszeit, seien nicht immer zu verhindern, auch wenn Keller auf die Einführung eines neuen Parkleitsystems drängt. Dennoch: „Die Innenstadt muss erreichbar bleiben, auch mit dem Auto, dass ist unerlässlich für den Einzelhandel. Ein autofreies Zentrum wird es in Düsseldorf nicht geben.“



Wohnen Die Stadt habe gerade dann, wenn kein Bebauungsplan vorliegt und allenfalls ein Kerngebiet festgelegt sei, nur bedingt Einfluss darauf, ob ein Investor nun Büros, ein Hotel oder Wohnungen baut. Darüber hinaus sei es in einer Großstadt nun mal schwierig, an bestimmten Stellen Wohnbebauung zu realisieren, wenn zu hohe Lärmwerte oder wie im Hafen zu hohe Emissionswerte dies verhindern. Wie an der Meineckestraße könne dies trotzdem gelingen, wenn man einen Gewerberiegel davorsetzt. „Aber der Wohnungsbau kann nicht immer und überall funktionieren, er ist gerade auch juristischen Grenzen ausgesetzt“, sagte Keller, der dennoch freimütig einräumte: „Die Leerstandsquote in Düsseldorf bei Büros ist hoch. Höher zum Beispiel als in Köln.“



Sauberkeit Sauberkeit in der Stadt ist ein Dauerthema, an dem man arbeite – und auch Verbesserungen erreiche. Das zeige zum Beispiel das Pilotprojekt mit den neuen Solarpress-Abfalleimern. Keller: „Die kriegen sogar Pizzakartons klein.“