Verkehr in Düsseldorf : Keller will Umweltspuren bald abschaffen

Keller will Umweltspuren bald abschaffen

Verkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Der neue Oberbürgermeister Stephan Keller will „in den nächsten Wochen“ das Aus für den vielfach kritisierten Verkehrsversuch in den Blick nehmen. Aus dem Aus für die stadtweite Maskenpflicht hat er gelernt.

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) drückt bei der Umsetzung seines zentralsten Wahlversprechens auf das Tempo. „Ich bleibe dabei, dass wir in den nächsten Wochen die Umweltspuren abschaffen müssen“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstagabend in einem Digi-Talk auf Einladung der Digitalen Stadt Düsseldorf. Digitale Technik werde bei der Umsetzung helfen, beispielsweise die Einführung einer intelligenten Ampelsteuerung, die Signale künftig abhängig vom Verkehrsfluss zu schalten. Auch bei der Eindämmung des Parksuchverkehrs könnten digitale Lösungen hilfreich sein und unnötige Wege ersparen, fügte er hinzu.