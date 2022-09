Tod von Queen Elizabeth II. : Was Düsseldorfs Oberbürgermeister in seiner Kondolation an den König schrieb

Was Düsseldorfs Oberbürgermeister in seiner Kondolation an den König schrieb

Düsseldorf Düsseldorfs Stadtchef hat nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. dem König sein Mitgefühl ausgesprochen und an die Verbindungen zwischen der Stadt und Großbritannien erinnert. Er schrieb auch an ein anderes Mitglied der königlichen Familie.

Die Königin sei vielen ein Vorbild gewesen, heißt es in dem Schreiben weiter – „als Monarchin und als Mensch, der seinem Volk auch in Krisenzeiten Halt und Orientierung gab und der über Staats- und Landesgrenzen hinweg Achtung und Anerkennung genoss. So auch hier in Düsseldorf. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren."