Auch Warschau ist ein Ziel Warum Oberbürgermeister Stephan Keller in die Ukraine reist

Oberbürgermeister Stephan Keller reist in den nächsten Tagen erneut in die Ukraine und besucht dort die Partnerstadt Czernowitz. Zuvor wird er am Donnerstag und Freitag zu seinem ersten Besuch in Warschau erwartet. In der polnischen Hauptstadt soll er unter anderem vom Stadtpräsident Rafał Trzaskowski begrüßt werden. Dieser will dort städteplanerische Neuerungen entlang der Weichsel präsentieren. Auch ein Treffen mit Vertretern aus der Wirtschaft wird es geben. Keller soll zudem am Mahnmal zum Aufstand im Warschauer Ghetto einen Kranz niederlegen.