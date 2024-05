Oberbürgermeister Keller stellt sich „Glasmacherviertel ist eine offene Wunde“

Er wäre an diesem Abend natürlich lieber ganz woanders gewesen als im Gerresheimer Rathaus, gab Oberbürgermeister Stephan Keller freimütig zu, aber das mit der Siegesfeier für die Fortuna hatte sich ja leider erledigt. Also folgte das Stadtoberhaupt dann doch der Einladung der Bezirksvertretung 7 und beantwortete die Fragen der Politiker.



Glasmacherviertel Entgegen der Annahme, auf dem alten Glashüttengelände herrsche absoluter Stillstand, erklärte Keller, es würden im Hintergrund „sehr intensive Gespräche“ laufen, damit die Stadt perspektivisch selbst auf das Gelände der Adler-Gruppe zugreifen kann. „Ein Eingriff in das Eigentum anderer ist aber natürlich nicht so einfach, das Baugesetzbuch sieht eine Enteignung nicht vor. Es gibt aber andere seriöse Unternehmen, die ein Interesse an einer Entwicklung haben.“ Keller meinte, das Glasmacherviertel sei für die Stadt „wie eine offene Wunde“. Dennoch sagte er: „Ich sehe noch für dieses Jahr Licht am Ende des Tunnels.“



Unterführung Bei Kellers letztem Besuch vor zwei Jahren schockierte er mit der Nachricht, der Neubau der nicht barrierefreien Fußgängerunterführung am Gerresheimer Bahnhof würde nun 40 Millionen Euro kosten, man müsse eine andere Lösung suchen. Mobilitätsdezernent Jochen Kral versprach dann, bis Ostern eine revidierte Planung zu präsentieren, das passierte nicht. Jetzt heißt es: Die beiden Optionen – eine teure mit Unterführung, eine billigere ohne – sollen noch vor der Sommerpause vorgestellt werden.



Sportflächen Der Druck auf die Stadt, mehr Sportflächen gerade für den Nachwuchs zur Verfügung zu stellen, sei da, so Keller, ob das Lager 61 gegenüber des Glashüttengeländes dafür der richtige Ort sei, werde sich zeigen. Es würden gerade entsprechende Untersuchungen laufen, „die sind wegen der Auffüllungen und Altlasten aber komplex. Das wird mit Sicherheit keine kurzfristig umsetzbare Maßnahme.“



Wohnen Der Pläne für den Park Ludenberg mit 280 Wohnungen waren eigentlich fertig, doch jetzt stockt das Bauvorhaben. Warum? Unterlagen des holländischen Eigentümers BPD würden bislang fehlen, um in die Behördenbeteiligung gehen zu können. „Die Baubranche tut sich gerade schwer, ich bin aber überzeugt, dass das funktioniert“, zeigt Keller Verständnis. Als nicht so einfacher Verhandlungspartner zeige sich wenig überraschend auch die Bima (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) bei der Bergischen Kaserne, „sie wird aber mittelfristig einer Entwicklung des Geländes bestimmt nicht im Wege stehen“, so der OB.



Bergische Landstraße Zwangsläufig mit beiden Wohnbauvorhaben eng in Verbindung steht eine Verbesserung des Verkehrs auf der Bergischen Landstraße, denn es droht mit zusätzlichem Wohnraum weiterer Stau. Aber Keller stellte klar: „Wir beschäftigen uns nicht mehr damit.“ Weder Seilbahn noch Tunnel machten Sinn, für die Schiene sei kein Platz. „Eine Lösung muss auf der Straße gefunden werden.“ Heißt: Optimierung der Buslinie, Verbesserung von Radwegen. Für den neuen Nahverkehrsplan werde die von Anwohnern geforderte Schnellbuslinie Ratingen-Knittkuhl-Hubbelrath-Erkrath bis zum Flughafen geprüft. Allenfalls der Versuch, Pendler noch früher an P+R-Plätzen an der Stadtgrenze abzufangen und auf den ÖPNV zu verlagern, sei noch vorstellbar. „Mit dem Deutschlandticket haben Tarifgrenzen ihre Bedeutung verloren“, so Keller.



Dernbuschweg Die Grünen haben jetzt vorgeschlagen, den nach dem Hochwasser 2021 beschädigten Dernbuschweg nur bis zum letzten bebauten Grundstück zu sanieren und das restliche Teilstück bis Hubblerath lediglich für Fußgänger und Radfahrer auszubauen. Davon hält Keller nichts: „Wir werden den Dernbuschweg vollständig wieder herstellen. Ich denke, dass will auch eine Mehrheit der betroffenen Bürger.“