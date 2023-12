Bezirkspolitik in Düsseldorf Oberbürgermeister Keller besucht die Bezirksvertretung

Weitere Themen werden an diesem Tag die Vergabe von Zuschüssen an Vereine und Institutionen sowie eine Anfrage der Grünen zu illegalem Flughafenparken auf unbefestigten Flächen auf dem Vogelsanger Weg sein. Zudem wird die Verwaltung zum Wunsch des Gremiums, an der Kürtenstraße/Dorstener Straße einen Quartiersparkplatz einzurichten, Stellung beziehen. Die Sitzung ist öffentlich. Beginn ist um 17 Uhr in der Bezirksverwaltungsstelle, Münsterstraße 519. Die Tagesordnung kann vorab eingesehen werden. Sie steht online unter www.duesseldorf.de/Medienportal/sitzungen.html.