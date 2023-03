Düsseldorfer Kaufhaus vor Schließung OB Keller verweist nach Kritik auf viele Gespräche zu Karstadt

Die SPD hat Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) zu wenig Einsatz für den Erhalt von Karstadt an der Schadowstraße vorgeworfen. In einem am Freitag verschickten offenen Brief heißt es: „Wir fordern Sie auf, nehmen Sie aktiv Kontakt mit dem/ der Immobilieneigentümer:in auf, um den Standort und die Arbeitsplätze auf der Schadowstraße zu retten.“ Keller solle als Oberbürgermeister Teil der Verhandlungen werden, um „die Standortschließung abzuwenden“.