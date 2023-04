Rundgang durch den Stadtteil Oberbilker erinnern an Verfolgte der NS-Zeit

Die Geschichte Sommers und noch viele mehr erfuhren die Teilnehmer des Stadtteil-Rundgangs „Oberbilk – Ein Stadtteil voller Geschichte! Voller Identität!“ am Samstag. „In Oberbilk gab es mutige Menschen, die sich den Nazi-Schandtaten in den 1930er und 1940er Jahren entgegengestellt haben“, erläuterte Timon Mario Ayden Turban. Er leitete den Rundgang und hatte dafür unter anderem bei der Mahn- und Gedenkstätte, der Aktion Oberbilker Geschichten und in den Büchern „Die nicht erschossene Frau“ (von Doris Bender-Diebels) und „Der Junge mit den blutigen Schuhen“ (Dieter Forte) recherchiert. Die Idee, einen Rundgang als Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus im Stadtviertel anzubieten kam, weil sich der Todestag von Moritz Sommer am 15. April jährte. Außerdem weil es Befürchtungen gibt, dass rechtsradikales Gedankengut zunehmend an Boden gewinnt und weil das Zusatzschild an der Ellerstraße auf Arabisch zuletzt von einer deutschnationalen Gruppe mit der Aufschrift „Karl-Martell-Straße“ überklebt wurde. Martell war ein fränkischer Adeliger, der vermutlich von 688 bis 741 lebte. Er ist bekannt unter anderem durch seinen militärischen Sieg über die Araber in der Schlacht von Poitiers im Jahr 732. Auch der norwegische Rechtsradikale Anders Breivik erwähnte Martell in seinem rassistischen Manifest.