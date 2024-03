Verrucht, spannend und herzlich Auf Entdeckungsreise in Düsseldorfs Rotlicht-Kiez

Eine Geschichte über den Mintropkiez kann an keinem anderen Ort beginnen als in einer Tabledance-Bar. Auch wenn die Gäste des Tropical Nights diesmal nicht an der Tür klingeln und zehn Euro Eintritt zahlen müssen. Auch wenn keine Frauen an der Stange tanzen und die Separees für Privatvorführungen leer bleiben. An diesem Abend hat sich die Band „The Bad Reception“ auf der kleinen Bühne aufgebaut, Schlagzeug, Gitarre, Bass. Das Versprechen: Rock’n’Roll bei Rotlicht. Heute ist die Tür offen, für alle.