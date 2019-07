Düsseldorf-Oberbilk : Open-Air-Kino im „VierLinden“

Düsseldorf Wenn die Sonne untergegangen ist, sorgt der Projektor für cineastische Stimmung im Open-Air-Kino des VierLinden im Innenhof des Akki-Gebäudes in Düsseldorf-Oberbilk.

Beginn ist am 22. Juni mit dem US-Film „Green Book“, es folgt am 28. Juni das Drama „Die Frau des Nobelpreisträgers“ mit Glenn Close. „Bohemian Rhapsody“ steht am 29. Juni auf dem Programm, gefolgt von der deutschen Erfolgskomödie „25 km“ am 6. Juli.