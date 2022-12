Düsseldorf-Oberbilk Marokko-Fans feiern trotz Niederlage - Böller auf Polizei geworfen

Kurz nach Spielbeginn wird es still im „Chhiwat Bladi“. Wie in einigen anderen Lokalen und Cafés in Oberbilk, so hatten sich auch in diesem Restaurant für marokkanische Spezialitäten am Mittwochabend viele Fans zum Halbfinalkracher gegen Frankreich eingefunden. Doch das frühe Gegentor dämpft die Stimmung der marokkanischen Anhänger deutlich.