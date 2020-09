Mordkommission ermittelt in Düsseldorf : Mann im Oberbilker Haifapark leblos aufgefunden

Mordkommission ermittelt in Düsseldorf

Düsseldorf Im Haifapark hat die Polizei am späten Samstagabend einen Mann tot aufgefunden. Der Verdacht eines Tötungsdelikts steht im Raum. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des 41 Jahre alten Mannes feststellen. Gegen 23 Uhr am Samstagabend sollen sich drei Männer im Oberbilker Haifapark aufgehalten haben, als zwei von ihnen kurz die Örtlichkeit verließen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. „Sie wollten etwas am nahe gelegenen Kiosk besorgen“, erklärt ein Sprecher.