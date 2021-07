Stadtteilfest in Düsseldorf-Oberbilk : Interkulturelles Fest zwischen Rap und Folk

Düsseldorf Anwohner und Politiker, kleine und große Besucher, Künstler, Ehrenamtler, Musiker und Sportler trafen sich in Oberbilk zum interkulturellen Netzwerktreffen.

Alexandra Wehrmann ist so in Oberbilk vernarrt, dass sie gemeinsam mit Fotograf Markus Luigs eine 300 Seiten starke Hommage an die Menschen im Stadtteil verfasst hat. „Oberbilk – Hinterm Bahnhof“ heißt das Buch, in dem 38 verschiedene Porträts in Wort und Bild zusammengefasst sind. „Ich habe ein Drittel meines Lebens in Oberbilk gewohnt, mit Mitte 20 und jetzt wieder“, erläutert die Autorin. „Ich finde Oberbilk super-spannend. Es ist so vielfältig und divers, genauso wie die Menschen, die hier Leben. Da haben wir vor vier Jahren angefangen, an dem Ding zu arbeiten.“ Für sie war klar, dass sie gemeinsam mit Luigs beim interkulturellen Netzwerktreffen auf dem Oberbilker Markt dabei sein musste. Also schnappte sie sich ein paar ihrer Bücher und einige der von ihr initiierten T-Shirts mit der Aufschrift „Oberbilk bleibt dreckig“ und baute ihre kleine Bücherecke auf.