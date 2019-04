Kommen und Gehen : Das Eiscafé Lars setzt nur auf frische Zutaten

Oberbilk Antonio Lopez Sturm und sein Bruder produzieren in ihrer Eisdiele in Oberbilk alles selbst.

Angefangen haben Antonio Lopez Sturm und sein Bruder Antonio mit einer kleinen Eismaschine. Eine Portion konnten sie darin zubereiten. Sie testeten verschiedene Rezepte und Sorten aus. Jetzt verwenden sie eine alte, bewährte Rezeptur, die sie auf einen modernen Stand gebracht haben. Das Eis ist weder so sahnig wie bei einer italienischen Zubereitung noch ist es so wie das dickere, amerikanische Eis. „Es liegt irgendwo dazwischen“, sagt Lopez Sturm. Die Eisproduktion ist bei ihm sorgfältig geregelt. Zuerst werden die hellen, dann die dunklen Sorten und immer nur eine auf einmal in der neuen Eismaschine zubereitet. „Besonders beliebt sind die Standardeissorten wie Erdbeere, Schokolade, Stracciatella und Vanille“, sagt der Betreiber.