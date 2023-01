Verkehr in Düsseldorf CDU drängt bei Mindener Straße auf Kompromiss

Die CDU möchte den Konflikt nun unbedingt „entschärfen“, wie es in einer Stellungnahme heißt. Vor der Beschlussfassung im Ordnungs- und Verkehrsausschuss am 11. Januar soll daher eine Lösung gefunden werden, die „Verkehrssicherheit und Wirtschaftsbelange möglichst in Einklang bringt“.