Sicherheitsbehörden in Düsseldorf Bürger, Polizei und Ordnungsamt im Austausch

Das Austausch- und Lernprogramm umfasst insgesamt fünf thematische Sitzungen, die ab dem 10. September immer dienstags von 18 bis 21 Uhr stattfinden werden. An dem Programm teilnehmen können alle Menschen, die in Oberbilk leben oder arbeiten und sich im Stadtteil aktiv engagieren. Die Teilnahme ist kostenlos. „Wir hoffen, dass viele Bürger Interesse an dem Programm haben und die Möglichkeit nutzen, sich mit uns über ihre Erfahrungen und Bedarfe auszutauschen“, sagt Thorsten Fleiß, Leiter der Polizeiinspektion Mitte. Zur Klärung offener Fragen wird es vorab eine Informationsveranstaltung geben, die am 14. August ab 18 Uhr stattfindet. Veranstaltungsort für das Programm und die Informationsveranstaltung ist die Halle 72 in Oberbilk.