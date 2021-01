Düsseldorf-Oberbilk : Ampelanlage an Kreuzung Krupp- und Ellerstraße ausgefallen

Ampelanlage an Kreuzung Krupp- und Ellerstraße ausgefallen

Düsseldorf Die Ampelanlage an einer neuralgischen Kreuzung in Düsseldorf-Oberbilk ist irreparabel ausgefallen. Sie muss nun ersetzt werden. Wie lange das dauert, ist unklar. Bis dahin muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die Ampel an der Kreuzung Krupp-/Ellerstraße in Oberbilk ist seit Samstagmittag wegen eines technischen Defektes irreparabel ausgefallen. Die Anlage kann laut Stadt nicht repariert werden. Das Amt für Verkehrsmanagement arbeitet zusammen mit der Herstellerfirma an einem zeitnahen Austausch der seit 1992 laufenden Ampel.