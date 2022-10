Prozess in Düsseldorf : Obdachloser gesteht tödliche Poller-Schläge

Der Angeklagte (l.) mit seinem Anwalt Marcus Hertel vor Prozessbeginn am Donnerstag. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Wegen Totschlags wurde ein Obdachloser nun vom Landgericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt – er war bei der Tat weder betrunken noch schuldunfähig. Doch die vielen Jahre auf der Straße hätten ihn frustriert, sagt er.

Sie könne es einfach nicht verstehen, sagt die Mutter immer wieder. Ein Foto ihres Sohnes trägt sie auf ihrem Pullover, er lächelt darauf in die Kamera, einen Sonnenhut auf dem Kopf, der ihm in der Familie und bei Freunden den Namen „Sonnenboy“ verschafft hatte. „So kannten wir ihn“, sagt die 57-Jährige, „mit Hut, barfuß, Skateboard unter dem Arm und einem Lächeln im Gesicht.“ Er habe lange nicht gewusst, was er machen wolle. Doch mit der Arbeit auf einem Binnenschiff habe er seinen Weg gefunden, sagt seine Mutter. Er habe ihr noch geschrieben, dass er auf Landgang sei und in die Altstadt wolle. Von dort kehrte er nicht zurück. Der 23-Jährige starb am frühen Morgen des 11. Juni in Düsseldorf. Ein obdachloser Mann, der am Ratinger Tor sein Nachtlager aufgeschlagen hatte, erschlug ihn in einem Streit mit einem Poller.

Am Donnerstag musste sich der 56-Jährige vor dem Landgericht für die Tat verantworten – und gestand vollumfänglich und ohne Ausflüchte. Er lebe seit neun Jahren auf der Straße, seit einigen Monaten in Düsseldorf, erzählt er vor Gericht. Zum Schlafen habe er sich immer wieder am Ratinger Tor niedergelassen. In dieser Juninacht sei er von Geräuschen erwacht. Der 23-Jährige war nach dem Besuch in der Altstadt auf die benachbarte Baustelle gelaufen.

Info 239 Menschen leben auf der Straße in Düsseldorf Düsseldorf 459 Menschen mit Lebensmittelpunkt auf der Straße sind bei einer Zählung erfasst worden, heißt es von der Stadt; 239, die dort auch schlafen und damit als obdachlos gelten, zudem wurden 22 Personen ohne festen Wohnsitz von Kliniken und 198 in Notschlafstellen registriert. Zählung Das ist das Ergebnis der sogenannten Nachtzählung aus dem vergangenen Oktober. Um diese Zahlen zu erheben, waren 70 Zählteams in ganz Düsseldorf unterwegs. Koordiniert wurde die Nachtzählung von den „Franzfreunden“, dem Sozialwerk der Franziskaner.

Es kam offenbar zum Streit zwischen den beiden Männern. Der Obdachlose habe den Binnenschiffer aufgefordert, ruhig zu sein und zu gehen. Doch der 23-Jährige, der 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte, ließ sich nicht verscheuchen und soll den 56-Jährigen als „Arschloch“ beleidigt haben. Der Obdachlose habe sich einen 14 Kilogramm schweren Metallpoller genommen, der an einer Baustelle lose herumlag, um damit zu drohen – und schlug schließlich zu. Nach zwei Schlägen sei der junge Mann zu Boden gegangen, noch drei Mal soll der Obdachlose weit ausgeholt haben. Polizeikräfte, die erste Hilfe leisten wollten, konnten nichts mehr ausrichten.

Warum er das getan habe, könne er nicht sagen, sagt der Angeklagte vor Gericht. Er habe die Kontrolle über sich verloren. Gutachter bestätigen: Der Mann hatte keine Drogen genommen, war nicht betrunken und keine physische oder psychische Krankheit könnte seine Schuldfähigkeit eingeschränkt haben. Doch die vielen Jahre auf der Straße, sagt er selbst, hätten ihn frustriert und mit Angst erfüllt.

Der 56-Jährige wurde in Bosnien-Herzegowina geboren und hat viele Jahre in Kroatien gelebt, hat nach eigenen Angaben in Zagreb und München Wirtschaftswissenschaften und Tourismus studiert, aber nie eine feste Anstellung gefunden. Eine Wohnung, die er sich in der kroatischen Hauptstadt gekauft hatte, habe er wieder veräußern müssen, um über die Runden zu kommen. Schließlich sei er mit dem Auto nach Deutschland gefahren, um hier Geld zu verdienen. „Ich habe mich in diesem Punkt verschätzt“, sagt er heute. „Ich bin mit viel zu wenig Geld nach Deutschland gekommen.“ Es habe nicht für eine Wohnung gereicht, also habe er im Auto gelebt, bis auch dieses kaputt ging.

Seitdem sei die Straße sein Zuhause, er sei von Stadt zu Stadt gezogen, um mit dem Sammeln von Pfandflaschen möglichst viel Geld zu verdienen und sich eines Tages eine Wohnung leisten zu können. Vor einem Jahr habe er mit dem Trinken aufgehört, habe jeden Tag seine Sachen in einem Schließfach am Bahnhof verstaut und sei losgezogen, um Flaschen zu sammeln. In seinen Pausen habe er Kaffee getrunken und Zeitung gelesen. In einigen Monaten sei er so auf bis zu 600 Euro gekommen, sagt er.

Manchmal sei er aber wütend geworden auf Menschen, auf die Weise, wie sie mit ihm gesprochen haben, mit ihm umgegangen sind. Andere Obdachlosen hätten einmal direkt neben seinen Schlafplatz uriniert, er sei beleidigt, bestohlen, bedroht worden. Im Streit mit einer Frau im vergangenen Jahr wurde er dann bereits einmal handgriffig – sie soll eine Flasche Saft über seinem Schlafsack ausgeleert haben.