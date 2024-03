Neue Obdachlosenunterkunft in Düsseldorf „Die größte Herausforderung wird der Drogenkonsum“

Ein Antrag der Fraktionen der SPD, Linke und Die Partei-Klima wurde in der jüngsten Ratssitzung aber abgeschmettert. Dezernentin Koch sagte dazu: „Die Fläche am Gesundheitsamt ist nicht geeignet.“ Aus ihrer Sicht würde der Platz das Konzept an der Moskauer Straße konterkarieren. Denn dann müssten sich Betroffene zwischen den beiden Anlaufstellen entscheiden. Es sei darum besser, die Aktivitäten zu zentrieren. Zudem würde alles, was die Fraktionen für den Platz am Gesundheitsamt fordern, bereits an der Moskauer Straße verwirklicht.