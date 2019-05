Aufregung um Pläne für Stadttöchter : Oberbürgermeister Geisel will Manager ins Düsseldorfer Rathaus holen

Exklusiv Düsseldorf Der Stadtchef will einen hoch dotierten Posten schaffen – und die Stadttöchter direkt aus seinem Büro steuern lassen. Politisch droht Widerstand: Sein Wunschkandidat ist kürzlich schon als Rheinbahn-Chef abgeblitzt.

Die Holding-Geschäftsführung soll dann wie ein Manager-Posten bezahlt werden: Angeblich ist ein Jahresgehalt von mehr als 300.000 Euro vorgesehen. Geisel bestätigte auf Anfrage am Dienstagabend, dass er Pläne habe, wollte sich aber zu Details nicht äußern. Er kündigte ein „durchdachtes Gesamtkonzept“ an. Seit langem führt Düsseldorf seine Beteiligungen an Stadttöchern wie Messe, Bäder, Rheinbahn, Stadtwerke oder Flughafen unter dem Dach der Holding. Die Konstruktion diente bislang vor allem dazu, Steuern zu sparen, da Gewinne und Verluste verrechnet werden konnten. Die Steuerung lag in der Kämmerei, die Geschäftsführer sind bislang Stadtdirektor Burkhard Hintzsche und der Leiter der Kämmerei, Christian van Beeck.