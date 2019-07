Tumulte im Rheinbad : OB Thomas Geisel spricht von „ausländerrechtlichen Konsequenzen“

Düsseldorf Vor einem geplanten Krisengespräch nach wiederholten Tumulten im Düsseldorfer Rheinbad am Montagvormittag hat Oberbürgermeister Thomas Geisel auch ausländerrechtliche Konsequenzen ins Spiel gebracht.

Später ergänzte Geisel, dass diese „ausländerrechtlichen Konsequenzen“ die „zuständigen Behörden“ zu entscheiden hätten. Zunächst strebe man Ordnungswidrigkeitsverfahren und gegebenenfalls strafrechtliche Verfahren an. Geisel sagte, nach dem, was er gesehen habe, habe eine Gruppe „offenbar wahrscheinlich nordafrikanischer Herkunft“ unter anderem „vorübergehend eine Rutsche in Beschlag genommen“. Desweiteren habe es Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber dem Schwimmbadpersonal gegeben, woraufhin die Polizei am Freitagabend das Rheinbad zum wiederholten Mal räumte.