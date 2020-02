Kritik an Düsseldorfs Oberbürgermeister : Thomas Geisel flog für 7000 Euro im Privatjet

Düsseldorf Düsseldorf Oberbürgermeister Thomas Geisel ist Mitte Januar mit drei Begleitern mit einem Privatjet von London nach Düsseldorf geflogen. Der Flug kostete 7000 Euro. Dafür wird Geisel nun kritisiert.

Ein Sprecher Geisels bestätigte am Mittwoch, dass der Verwaltungschef mit drei Begleitern im Januar von London aus eine „Cessna Citation“ nahm, um Abends wieder bei einem Termin in Düsseldorf zu sein. Die CDU nannte Geisel „maßlos und abgehoben“. Der Sprecher des OB verteidigte den Flug.

Geisel war am Morgen des 16. Januar mit drei Begleitern per Linienmaschine nach London geflogen, wo Düsseldorf als Ausrichter der paralympischen „Invictus Games“ vorgestellt wurde. Später traf er dort noch den Gründer der Spiele, Prinz Harry. Am Abend wurde Geisel - neben Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) - als Redner beim 50. Jubiläum des Düsseldorfer Schauspielhauses erwartet. „Zwei einzigartige Ereignisse, bei denen der OB nicht fehlen durfte“, so sein Sprecher.