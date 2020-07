Kostenpflichtiger Inhalt: Thomas Geisel rudert zurück : Düsseldorfer Oberbürgermeister bittet wegen Farid-Bang-Video um Entschuldigung

Rapper Farid Bang sollte mit dem Video die Partyszene in der Düsseldorfer Altstadt ansprechen. Foto: Screenshot: Youtube/Landeshauptstadt Düsseldorf

Düsseldorf In einem Brief an seine Wahlkampfunterstützer bezieht der Oberbürgermeister Stellung zur Kritik an dem Video mit Farid Bang. Zusammen mit den Fraktionsvorsitzenden will Thomas Geisel diskutieren, ob der Clip mit dem umstrittenen Rapper nun gelöscht werden soll.