Bezirksvertretung 10 Voraussichtlich keine Fernwärme für Hellerhof

„Niemand will vorschreiben, welche Energieversorgung es in Haushalten geben soll“, betonte Keller. Es gebe aber speziell für kollektive Versorgungen bestimmte Kriterien und Berechnungen, wann sich etwas lohnt. Auch mit der Wärmeplanung werde das nicht unbedingt eine Lösung für einzelne Quartiere mit sich bringen. Allgemein sei die Planung für eine Stadt mit mehr als 600.000 Einwohnern nicht einfach, Düsseldorf sei aber bereits an den Planungen dran. „Dennoch braucht es mehr Zeit – auch weil wir auf die Vorgaben des Landes warten müssen.“ Die Landeshauptstadt stehe ber zu diesem Thema auch mit anderen Städten in einem engen Austausch.