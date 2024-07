Sport-Event „Invictus Germany soll in Düsseldorf bleiben“

Bevor es am Samstag mit den sportlichen Wettbewerben der ersten Invictus Games Germany los ging, konnten Interessierte an einer Podiumsdiskussion zum „Umgang der deutschen Gesellschaft mit Krieg, Einsätzen der Bundeswehr und gesundheitlichen Folgen“ mit Moderator Constantin Schreiber, Journalist und Tagesschau-Sprecher, teilnehmen. Direkt zu Beginn konnte Stabsfeldwebel Stefan Huss einen Einblick in das Leben eines Kriegsversehrten geben; er selbst kämpft nach einem Einsatz mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (kurz PTBS): „Man verliert das Vertrauen in sich selbst, auch die Familie leidet darunter – aber über den Sport habe ich den Weg zurück in ein eigenes Leben gefunden.“