OB Keller und Sternekoch Bühner im Café Grenzenlos Wertschätzung geht durch den Magen

Den Gedanken des Zusammenbringens verfolgt man bei Grenzenlos bereits seit der Gründung 1998. „Bei uns gibt es keine Reservierung. Hingesetzt wird sich dort, wo ein Platz frei ist. So wollen wir die Menschen besser miteinander ins Gespräch bringen“, erklärt Davinder Singh. Vor allem aber soll so auch „arm und reich an einen Tisch gebracht werden.“ In unregelmäßigen Abständen findet das Sonntagskochen statt, bei dem immer unterschiedliche Institutionen oder Menschen kochen: Beispielsweise der Vorstand von Fortuna Düsseldorf, verschiedene Parteien oder der Lions Club.