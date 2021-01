Düsseldorf : OB Keller in Videokonferenz mit dem Dalai Lama

OB Keller in Videokonferenz mit dem Dalai Lama

Düsseldorf Düsseldorfs OB Stephan Keller hat an einem virtuellen Treffen mit dem Dalai Lama teilgenommen. Das Treffen fand auf Einladung des Strong Cities Netzwerkes statt, in dem die Landeshauptstadt seit 2018 Mitglied ist.

Den Dalai Lama hat Düsseldorfs OB Stephan Keller am Mittwoch in einer Videokonferenz getroffen. Bei dem virtuellen Zusammentreffen - an dem auch andere Oberbürgermeister aus der ganzen Welt teilgenommen haben - wurde thematisiert, wie Städte und deren Verantwortliche dabei helfen können, Werte wie Mitgefühl und gegenseitige Rücksichtnahme zu fördern und zu stärken.