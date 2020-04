Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf : OB-Kandidaten wollen an Wahl-Termin festhalten

Düsseldorf Die Oberbürgermeisterkandidaten von SPD, CDU und FDP sind dafür, am Termin für die Kommunalwahl am 13. September festzuhalten. Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD), Stephan Keller (CDU) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) sehen trotz der Corona-Krise noch keinen Grund zur Verschiebung.

Bedenken äußerten der Städte- und Gemeindebund, Städtetag und Landkreistag in einem Brief an das NRW-Innenministerium mit der Bitte einer „zeitnahen Prüfung aller Handlungsoptionen“ – also auch einer Verschiebung der Kommunalwahl.