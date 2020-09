Stadtplanung in Düsseldorf : OB-Kandidaten streiten über Wohnungspläne für Kasernen-Gelände

Düsseldorf Marie-Agnes Strack-Zimmermann will möglichst viele Wohnungen und die zugehörige Infrastruktur dort errichten, andere OB-Kandidaten geben sich vorsichtiger. Auch den Standort eines Olympischen Dorfes sehen nicht alle in Düsseldorf.

Uneins sind die Kandidaten auch in der Frage, ob das Kasernen-Gelände als Standort für das Olympische Dorf gesetzt ist, wenn die Rhein-Ruhr-Region den Zuschlag für Olympia 2032 bekommt. Geisel findet das: Die geografische Lage spreche für Düsseldorf, der direkte Bezug zur anschließenden Wohnnutzung auch. Keller verwies dagegen darauf, dass auch andere Orte in der Region in Frage kämen, etwa Duisburg. Strack-Zimmermann hält auch andere Stellen in Düsseldorf für denkbar.