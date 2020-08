Wahlkampf in Düsseldorf : OB-Kandidaten bei sengender Hitze auf Stimmenfang

Stephan Keller (l.) mit Sylvia Pantel und Marcus Münter (v.l.) auf einer Radtour durch den Norden. Foto: CDU

Düsseldorf Stephan Keller radelte bei 38 Grad mit CDU-Politikern durch Rath, der Grüne Stephan Keller traf Konkurrentin Marie-Agnes Strack-Zimmermann in Angermund. Sie warb noch weiter nördlich um Briefwähler-Stimmen: in Angermund. OB Thomas Geisel war in Unterbach anzutreffen.

Die Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt nehmen den Begriff der heißen Phase im Wahlkampf ernst: Auch bei sengender Hitze waren sie am Wochenende in der Stadt unterwegs. CDU-OB-Kandidat Stephan Keller ging mit Unionspolitikern aus dem Norden auf eine schweißtreibende zweistündige Radtour durch Rath, besichtigte etwa den Opernfundus, der Wohnungen weichen soll. „Es existiert ein fertiger Bebauungsplan, aber das Depot hat man bisher nicht verlagert bekommen“, sagt Keller, der diesen Prozess endlich vorantreiben will. Das Gleiche gilt für den Abriss der illegalen Halle an der Oberhausener Straße.

Grünen-OB-Kandidat Stefan Engstfeld war ebenfalls im Norden unterwegs, radelte mit seinem Soundbike bis nach Lohausen und Angermund, diskutierte mit den Bürgern unter anderem über die Verkehrswende, den RRX, Fluglärm und Einzelhandel. Er twitterte am Nachmittag zudem ein gemeinsames Foto mit FDP-Konkurrentin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ebenfalls in Angermund unterwegs war. „Trotz heißer Wahlkampfphase am heißesten Tag des Jahres immer Zeit für eine kurze Diskussion unter Herausforder*innen“, schrieb er. Die Politikerin, die an diesem Tag unter anderem noch an der Hüttenstraße unterwegs war teilte das Bild mit der Anmerkung: „Kühle Köpfe im hitzigen Wahlkampf“. Sie zog zudem die weitesten Kreise: Mit einem Plakat auf Sylt warb sie dort um Briefwähler-Stimmen von „Exil-Düsseldorfern“.

Trotz heißer Wahlkampfphase am heißesten Tag des Jahres immer Zeit für eine kurze Diskussion unter Herausforder*innen: Heute in #Angermund unterwegs und zufällig die FDP-Kandidatin @MAStrackZi getroffen. #Fairplay #NoHateSpeech #OBWahl #Düsseldorf pic.twitter.com/5jJZ5AEmO0 — Stefan Engstfeld (@Engstfelder) August 8, 2020