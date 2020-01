Kostenpflichtiger Inhalt: Stephan Keller im Interview : „Als OB schaffe ich die Umweltspuren ab“

Stephan Keller in seinem Büro im Kölner Rathaus. Die drei Warhol-Bilder an der Wand zeigen den Dom. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der ehemalige Düsseldorfer Dezernent tritt gegen Thomas Geisel an. Er will eine andere Verkehrspolitik und Freiräume schützen. Im Gespräch verrät er außerdem, warum er die Kandidatur vor einem Jahr noch abgelehnt hat - und was heute anders ist.