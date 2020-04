Corona in Düsseldorf : OB Geisel stellt die Umweltspuren wieder scharf und hebt das Gratisparken auf

Corona in Düsseldorf

Düsseldorf Düsseldorfs OB übt wegen der Maskenpflicht Druck auf die Rheinbahn aus. Sie soll den Infektionsschutz in Bus und Bahn sowie auf den Bahnsteigen gewährleisten. Zudem wurden die Umweltspuren wieder in Betrieb genommen und das Gratisparken abgeschafft.

Wir dürfen uns freier bewegen, müssen uns mit Mund-Nasen-Schutz aber schützen. Diese „neue Normalität“ heißt für Oberbürgermeister Thomas Geisel auch: Die Menschen können wieder Bus und Bahn fahren – also werden ab 4. Mai die Umweltspuren wieder scharf gestellt und auch die Parkgebühren wieder erhoben. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag mit.

Geisel, der auch Vorsitzender des Rheinbahn-Aufsichtsrates ist, forderte den Vorstand der Rheinbahn auf, den Infektionsschutz in Bussen und Bahnen sowie auf den Bahnsteigen ab sofort und nicht erst mit Inkrafttreten der Maskenpflicht des Landes am 27. April sicherzustellen.

Der OB rechnet mit steigenden Fahrgastzahlen. „Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass bis dahin ein sicherer und unter Infektionsschutzgesichtspunkten gefahrloser Betrieb der Rheinbahn gewährleistet ist“, schreibt Geisel an Rheinbahn-Chef Klaus Klar.

„Das erfordert aber unbedingt, dass in den Fahrzeugen und auf den Bahnsteigen Maßnahmen zum Infektionsschutz getroffen werden. Hierbei wird die für den 27. April 2020 geplante Rückkehr zum Normalfahrplan hilfreich sein, da durch die damit einhergehende Ausweitung des Angebotes, gerade in den Hauptverkehrszeiten, übervolle Fahrzeuge vermieden werden. Unabhängig davon ist es aber erforderlich, in den Fahrzeugen und auf den Bahnsteigen geeignete Maßnahmen zum Infektionsschutz zu ergreifen", sagt Geisel.