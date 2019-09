Delegation aus Düsseldorf : Geisel sammelt in Japan Tipps für Olympia

Düsseldorf Städtische Delegation ist bis Freitag in Tokio. Sport und Wirtschaft sind die Schwerpunktthemen.

Auch dort finden nächstes Jahr Wettkämpfe der Olympischen Spiele statt, acht Sportarten sind dafür ausgewählt. Düsseldorfs Stadtspitze ist in dieser Woche in Tokio, um sich über die Vorbereitungen für die Spiele zu informieren und vielleicht wertvolle Hinweise für die eigenen Ambitionen zu sammeln. Denn auch Düsseldorf will mit 13 anderen Städten aus NRW Olympische Spiele an Rhein und Ruhr verwirklichen. 2032 soll es so weit sein.