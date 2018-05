Düsseldorf: OB Geisel braucht neue Leitung für Presseamt

Düsseldorf Kerstin Jäckel-Engstfeld wirft hin. Die Leiterin des Düsseldorfer Amtes für Kommunikation hat am Sonntag Oberbürgermeister Thomas Geisel ihre Kündigung übergeben.

Sie war in den letzten Monaten in die Kritik geraten, beklagt aber nun ihrerseits Defizite in der Zusammenarbeit. Geisel nennt sie nicht persönlich, auch nicht seinen Büroleiter Jochen Wirtz oder seinen Vertrauten Dieter Schneider-Bichel. Dennoch spricht sie im sozialen Netzwerk Facebook deutliche Worte, durch die sich die zentralen Akteure im Rathaus angesprochen fühlen müssen: „Die Funktion der Leitung des Amtes für Kommunikation lässt sich meines Erachtens nur ausfüllen, wenn es eine breite Vertrauensbasis, beidseitige Loyalität und Ehrlichkeit, ein kollegiales und faires Arbeitsumfeld und einen unbegrenzten Zugang zu allen Informationen gibt. Idealerweise kommen noch gemeinsame Ideale und überzeugende Projekte hinzu. All dies ist für mich leider nicht mehr gegeben. Daher habe ich mich zu dem Schritt entschlossen.“