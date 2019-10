Ministerin legt „Nutztierstrategie“ vor : Sieben Eckpunkte für glücklichere Schweine in NRW

Ferkel stehen in einer Box in einer Schweinezuchtanlage. (Archiv).

Düsseldorf Fast sieben Millionen Schweine werden in NRW gehalten. Künftig soll es den Tieren besser gehen, aber auch die Existenz der Halter gesichert werden. Eine neue Nutztierstrategie ist da, nur noch nicht das Geld für die Landwirte.

Ein gutes Leben für Schweine, eine sichere Existenz für die Betriebe: Die neue Nutztierstrategie für Nordrhein-Westfalen soll den Tier- und Umweltschutz vom Stall bis zum Schlachthof verbessern und zugleich die Zukunft der Landwirte sichern. „Wir wollen den Landwirten neue Perspektiven geben und sie auch motivieren, weiter zu machen“, sagte Agrarministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.

Starten soll das Projekt zunächst mit der Schweinehaltung, weil dort der wirtschaftliche Druck am höchsten sei, sagte Heinen-Esser. In NRW halten mehr als 6800 Schweinehalter und fast sieben Millionen Schweine. Die Zahl der Betriebe geht seit mehreren Jahren zurück, die Zahl der Schweine sank nur leicht.

Die Eckpunkte der Strategie:

4) Videoüberwachung: Schlachthöfe sollen künftig mit Video überwacht werden. Dies ist allerdings derzeit eine freiwillige Vereinbarung, weil es noch keine bundesweite Regelung gibt. Und erst zwei Großschlachthöfe in NRW haben laut Ministerium bisher Kameras installiert. Insgesamt gibt es in NRW 400 zugelassene Schlachtstätten vom Kleinstbetrieb bis zu etwa einem Dutzend Großschlachthöfen. Fleischwirtschaft und Landkreistag sollen sich verpflichten, für Kameras in Schlachthöfen zu werben. Heinen-Esser hofft, dass in einem Jahr 60 bis 70 Prozent der Schlachtbetriebe mit Kameras ausgestattet sind.