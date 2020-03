Coronakrise : Stadt nutzt Schulschließung für Sanierungsarbeiten

Düsseldorf Handwerkskammerpräsident Andreas Ehlert begrüßt das, appelliert aber an die Kommunen, Rechungen schneller zu bezahlen.

Florian Dirzus, der im Rathaus die Bauvorhaben koordiniert, nennt einige Beispiele. „An der Grundschule Leuthenstraße werden wir die Toilettenanlage sanieren, an der Grundschule Südallee neue Akustikdecken einziehen, damit es in den Klassenräumen weniger hallt, und an der Grundschule Richardstraße werden neue Dachfenster eingesetzt.“ Gut 20 Firmen haben sich nach Dirszus Angaben bislang bei der Stadt mit dem Vorschlag gemeldet, ihre Aufträge vorzuziehen. „Das ist angesichts von mehr als 100 in nächster Zeit geplanten Sanierungsprojekte noch keine Flut, aber die habe ich auch nicht erwartet“, sagt der Schulbau-Koordinator. Tatsache sei, dass ungeachtet der Coronakrise derzeit noch weitergebaut werde. „Die Unternehmer erwarten allerdings, dass sie die Krise in den kommenden Wochen deutlicher spüren werden, weil zum Beispiel zahlreiche Betonwerke in Polen und Tschechien inzwischen geschlossen sind“, ergänzt er. Ob diese Folgen der globalen Krise mittel- und langfristig zu einer Verschiebung der ambitionierten Düsseldorfer Schulbau-Pakete (SOM) in Milliardenhöhe führen wird, will Dirszus zwar nicht ausschließen. Allerdings sei es für belastbare Prognosen deutlich zu früh. „Das wäre Kaffeesatz-Leserei.“