Wieder Protest in Düsseldorf Pro-palästinensische Demos sollen bis Ende des Jahres stattfinden

Bereits im Vorfeld hatte die Demo für Aufsehen gesorgt. So hat sich am Freitag in einem Eilverfahren das Düsseldorfer Verwaltungsgericht damit beschäftigt. Die Anmelder der Demo hatten gegen Auflagen der Polizei Einspruch erhoben. Demnach sollten Parolen wie „Israelische Verbrechen gegen den Gazastreifen“, „Genozid“ oder „Völkermord“ nicht erlaubt sein. Das Gericht hat dem Einspruch allerdings stattgegeben. Dieser Sieg vor Gericht wurde während der Demonstration auch erwähnt und von den Teilnehmern mit Anerkennung konnotiert.