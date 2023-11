Wieder Protest in Düsseldorf Nur wenige Teilnehmer bei erneuter Pro-Palästina-Demo

An einigen Stellen, gerade auch in aus der Politik, ist zuletzt der Wunsch nach einem Verbot der pro-palästinensischen Demonstrationen aufgekommen. Pauschal sei dies aber ohnehin nicht möglich – und allgemein eher schwierig, teilte ein Sprecher der Polizei bereits Anfang November mit. Die Anmelder, so hieß es damals weiter, zeigten sich im Verlauf der vergangenen Demos immer sehr kooperativ und riefen auch die Teilnehmer beständig zur Ordnung auf.