Friedliches Fußball-Fest Nur wenige Straftaten zur EM in Düsseldorf

In Sachen Großveranstaltung wird es in Düsseldorf zum Finale der EM noch mal interessant: Das steigt am 14. Juli zwar im fernen Berlin, doch je nach Besetzung könnte es in der Altstadt und den Fan-Zonen noch mal richtig voll werden. Und gleichzeitig läuft die große Rheinkirmes auf der anderen Rheinseite in Oberkassel.