Kirchen in der Krise Nur noch eine evangelische Gemeinde für ganz Düsseldorf?

Düsseldorf · Der Mitgliederschwund hält in beiden großen Kirchen an. Jetzt könnte eine „große Lösung“ kommen. Was Superintendent und Stadtdechant planen.

11.08.2024 , 17:28 Uhr

Nicht erst seit der Coronazeit bleiben vielen Kirchen sonntags eher leer. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Jörg Janssen