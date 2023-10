Düsseldorfer Start-up Online-Shop „NullAlkohol“ bietet alkoholfreie Getränke an

Immer mehr Ersatzprodukte, wie beispielsweise für Fleisch oder Milch, werden mittlerweile angeboten. Eine Düsseldorfer Gründerin hat diesen Trend aufgegriffen, und bietet in ihrem Online-Shop „NullAlkohol“ alkoholfreie Spirituosen und Weine an. Passend zum „Sober October“, also zum nüchternen Oktober, sei der Shop in der vergangenen Woche online gegangen, sagt Gründerin und Geschäftsführerin Desiree Kleiner.