Stiftungen in Düsseldorf Eine großzügige Geldgeberin für engagierte Bürger

Wer aufmerksam durch Düsseldorf geht, wird an zahlreichen Gebäuden und Objekten wie den Schlossturm am Burgplatz oder die Kaiserpfalz in Kaiserswerth eine Plakette der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege (kurz NRW-Stiftung) entdecken. Diese weist darauf hin, dass dort Fördergelder der Stiftung eingesetzt wurden, ohne die eine Realisierung von Projekten oftmals kaum zu stemmen ist.